Вакцинацию людей с хроническими заболеваниями планируется начать на неделе с 22 марта

Вакцинацию от Covid-19 людей с хроническими заболеваниями планируется начать на неделе с 22 марта, сообщила на заседании правительства во вторник глава бюро вакцинации Эва Юхневича.

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В настоящее время проводится вакцинация трех приоритетных групп, из которых больше всего прививок получили медики — 44 569 доз. Прививки получили также 8365 клиентов и работников центров социального ухода и 25 051 человек в возрасте старше 70 лет.

Вакцинация пациентов с серьезными медицинскими показаниями продолжается вне очереди параллельно с другими группами.

На сегодняшний день в Латвии использовано 83 814 доз вакцины из 96 165 полученных.

В Латгале привито 1,9% населения региона, в Риге — 5,4%, в Видземе — 4,4%, в Курземе — 4%, в Земгале — 3,2%.