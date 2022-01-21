Вакцинацию от Covid-19 начали или уже прошли более 70% населения Латвии

К настоящему времени вакцинацию от Covid-19 начали или уже прошли 70,73% населения страны, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения и Центрального статистического управления (ЦСУ).

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По данным ЦСУ, в начале июля 2021 года в Латвии насчитывалось 1 882 200 жителей. Таким образом, по расчетам агентства LETA, процесс вакцинации начали 70,73% жителей, а 68,09% его уже завершили.

Среди тех, кто завершил процесс вакцинации, 31% получили также бустерную вакцину, а в пересчете на общую численность населения их доля составляет 21,12%.

В четверг от Covid-19 в Латвии привились 7028 человек, в том числе 5760 получили бустерные вакцины.

От Covid-19 в настоящее время привито 5872 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет, в том числе 447 уже завершили процесс вакцинации.