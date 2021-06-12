Вакцинацию от Covid-19 в Латвии завершили более 400 000 человек

В Латвии уже свыше 400 тыс. жителей полностью вакцинировались против Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Хотя бы одну дозы вакцины против Covid-19 в Латвии получили 524 986 человек, в том числе 315 083 женщины и 242 179 мужчин. Полностью вакцинированы от коронавируса уже 411 006 человек.

Всего в стране по состоянию к 12 июня сделано 935 992 инъекции с вакциной.

Согласно данным Центрального статистического управления, в апреле 2021 года в Латвии насчитывалось 1,887 млн жителей. Одну дозу вакцины получили 27,81% жителей, обе дозы - 21,77%.

В пятницу прививки получили 13 792 человека, в том числе 3130 человек - первую дозу вакцины, 9 363 человека - вторую, а 1299 человек были вакцинированы Johnson&Johnson, которой требуется всего одна доза.

Вакцинацию проводили 358 учреждений.

На этой неделе темп вакцинации в Латвии был ниже, чем на прошлой неделе. По данным НСЗ, за первые пять дней предыдущей недели вакцинирован 97 201 человек, а за пять дней на этой неделе - 79 221 человек.

С 3 мая в Латвии вакцину против Covid-19 может получить любой взрослый человек, желающий прививаться, с 17 мая - подростки с 16 лет, а со 2 июня - подростки от 12 до 15 лет.