Вакцинацию от Covid-19 завершила половина жителей Латвии

Половина жителей Латвии завершила процесс вакцинации от Covid-19, сообщает LETA. 45% жителей или 849 тысяч человек получили первую дозу вакцины, из них 756 тысяч человек уже получили вторую дозу, а еще 185 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которой нужна только одна доза. Таким образом сейчас в Латвии 941 тысяч или 50% вакцинированных жителей.

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Если считать привитых Johnson&Johnson и тех, кто получил 1 дозу, это примерно 1,03 млн жителей Латвии. Третью дозу получили 2600 человек или 0,14% жителей страны. Согласно рекомендациям медиков, бустерной вакциной прививают людей с очень ослабленным иммунитетом и сениоров.

После решения правительства требовать обязательную вакцинацию от большинства работников, спрос на вакцинацию в Латвии продолжает быть высоким. В понедельник прививку сделали как минимум 9393 человека, что больше, чем на прошлой неделе — тогда в понедельник привилось 9000 человек. Всего на прошлой неделе в среднем 11 тысяч человек в день получало вакцину.

Вчера прививку от Covid-19 получило 9393 человека, из них 5050 — первую дозу, 4103 человека закончили процесс вакцинации, а еще 240 человек получили бустерную — третью дозу.2588 человек привились вакциной от Johnson&Johnson, которой нужна только одна доза. Впрочем, уже сейчас иммунологи рекомендуют сделать еще одну прививку после Johnson&Johnson — от Pfizer или Moderna.

Сейчас в Европе подтверждено и доступно четыре вида вакцин от Covid-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson/Janssen, но из-за низкого спроса на AstraZeneca в Латвии ее почти не используют. В декабре 2020 года в Латвии начали вакцинацию медицинских работников, а с марта 2021 года в стране началась массовая вакцинация. Вакцины доступны всем жителям с 12 лет.