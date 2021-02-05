Вакцинацию от Covid-19 завершили 69% человек, получивших первую прививку
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вакцинацию от Covid-19 завершили 12 218 человек, что составляет 69% общего количества уже получивших первую прививку, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В целом вакцинировано 17 626 человек, в том числе вчера первую прививку сделали 1339 человек.

Вакцинация от коронавируса в Латвии началась в конце декабря. Первыми от Covid-19 прививаются медики и другие работники медицинских учреждений.

Как уже сообщалось, в результате перераспределения вакцин против Covid-19 между странами Европейского союза, Латвия сможет приобрести дополнительные 167 213 доз вакцины Moderna, сообщила представитель министерства здравоохранения Ласма Биндере.

Примерно 100 000 доз могут поступить в Латвию уже в первой половине 2021 года. Своими вакцинами поделились другие страны ЕС, перераспределение было организовано Швецией.

Первоначально Латвия претендовала на получение 336 566 доз вакцины Moderna.

С учетом дефицита вакцины в стране и рисков из-за медленной вакцинации от коронавируса, на прошлой неделе министр здравоохранения Даниель Павлютс обратился в Еврокомиссию с просьбой о помощи, чтобы перераспределить для Латвии вакцину, которая может быть поставлена уже в первом или втором квартале 2021 года.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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