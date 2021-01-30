Вакцинацию завершили еще 909 человек

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 52 человека, вторую — 909, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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С начала вакцинации в конце декабря первую дозу вакцины против Covid-19 получили 17 073 человека, обе — 6018 человек.

Наблюдается небольшой прирост — если за пять дней прошлой недели вторую дозу вакцины получили 2156 человек, то на этой неделе — 3862 или на 44,2% больше.

Как сообщалось, 18 января начался второй этап вакцинации, когда вторую прививку получают медики, привитые первой дозой в конце прошлого года.