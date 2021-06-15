Вакцинированные и переболевшие Covid-19 латвийцы смогут путешествовать без тестов и самоизоляции

Людям, получивших сертификат Covid-19, не надо будет соблюдать самоизоляцию и делать анализ на коронавирус по возвращении практически из всех стран, кроме тех, где риск для здоровья признан высоким и из-за этого задействован механизм "аварийного тормоза". Об этом свидетельствуют поправки, поданные в правительство Министерством сообщения, передает LETA.

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Сертификат Covid-19 в контексте поездок распространяется на лиц с иммунитетом к вирусу. Остальным необходимо при несущественных поездках в пределах ЕС и Европейской экономической зоны сдать анализ перед отъездом и соблюдать самоизоляцию по возвращении из стран, где двухнедельный показатель заболеваемости превышает 75 случаев на 100 000 человек. Повторный тест по прибытии в Латвию не нужен.

Несущественные поездки в третьи страны без сертификата запрещены. Если же человек собирается посетить страну вне ЕС, то он должен будет сдавать анализ на Covid-19 до и после поездки, а также соблюдать самоизоляцию.

На детей до 12 лет распространяются те же правила, что и на сопровождающего их взрослого, за исключением того, что по возвращении из стран повышенного риска, ребенок должен 10 дней избегать тесных контактов с лицами вне своего домохозяйства, не посещать публичные мероприятия, детский сад, школу или лагерь. Кроме того, ребенку нельзя на это время пользоваться общественным транспортом.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) может в качестве исключения установить особые условия безопасности для прибывающих из стран, где распространены более заразные штаммы вируса, способные создать угрозу здоровью общества Латвии.