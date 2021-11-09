Вакцинированные и переболевшие контактные лица смогут не соблюдать карантин при отрицательном тесте Covid-19

Вакцинированные или переболевшие Covid-19 работники и школьники, которые стали контактными лицами, с 15 ноября смогут не соблюдать домашний карантин, если учреждение организует ежедневное тестирование антиген-тестами перед началом рабочего дня, решило правительство.
Согласно решению Кабинета министров, вакцинированные или переболевшие контактные лица могут не соблюдать домашний карантин, если тест на антиген показал отрицательный результат. Руководитель учреждения в течение семи дней в этом случае должен обеспечить скрининг перед началом рабочего или учебного дня.
Скрининг будет проводиться быстрыми антиген-тестами.
В этом случае контактные лица смогут выполнять свои трудовые обязанности или учиться очно. Однако эти люди не смогут посещать общественные и публичные мероприятия.