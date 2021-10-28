Вакцинированным, заболевшим Covid-19, будут оплачивать больничный с первого дня

С 25 октября по 31 декабря люди, которые привились от Covid-19, переболели или получили медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию, уже с первого дня болезни будут получать больничный лист B. Соответствующие поправки к закону поддержал Сейм — об этом Министерство благосостояния сообщило Агентству LETA.

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Если врач направит человека, у которого есть сертификат, на Covid-19 тест, и он окажется положительным, пособие по болезни будет выплачиваться за период с первого дня нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности.

Если результаты теста будут отрицательными, но нетрудоспособность сохраняется, сразу оформят больничный лист А, а больничный лист Б — на третий день нетрудоспособности. В таком случае пособие по болезни выплачивается в общем порядке.

Если врач не посчитает нужным отправлять пациента на Covid-19 тест, но определит нетрудоспособность, на третий день оформят больничный лист А.

Тем, у кого нет сертификата о вакцинации от Covid-19 или перенесенной болезни, или заключения о необходимости отложить вакцинацию, будет выдан больничный лист А на первые десять дней. Начиная с 11 дня болезни будет оформлен больничный лист B.