Вакцину от Covid-19 доставят в Донорский центр под полицейским конвоем

Первая поставка вакцины от Covid-19 в Латвию запланирована на 26 декабря. В сопровождении полиции почти 10 тысяч вакцин будут доставлены в Государственный центр доноров крови, где есть необходимые морозильные камеры, чтобы обеспечить хранение, сообщает со ссылкой на Латвийское радио портал rus.lsm.lv.

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Директор Государственного донорского центра Эгита Поле сообщила, что в рамках единой закупки Евросоюза будут поставлены вакцины производства Pfizer/BioNTech. Они будут храниться в Донорском центре, поскольку там есть морозильные камеры, способные обеспечить необходимую для хранения температуру в -75 градусов.

"На самом деле, это очень хорошо, что можем использовать ресурсы именно государственного учреждения, что не надо ничего привлекать со стороны", — отметила Поле.

Как уже ранее писал портал Delfi, первые десять кабинетов вакцинации от Covid-19 будут организованы в больницах Латвии, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.

Вакцинация начнется в:

Рижской Восточной клинической университетской больнице,

Клинической университетской больнице им. Страдиня,

Детской клинической университетской больнице,

Лиепайской региональной больнице,

Северокурземской региональной больнице,

Елгавской городской больнице,

Екабпилсской региональной больнице,

Резекненской больнице,

Даугавпилсской региональной больнице,

Видземской больнице.

По словам Шнейдерса, эти больницы уже составляют список работников, которые получат вакцину первыми.

Первая партия вакцин поступит в Латвию 26 декабря и будет храниться в замороженном виде при минус 75 градусах у оптовых торговцев лекарствами. 28 декабря утром торговцы поставят дозы в больницы, сообщает Минздрав. Там вакцины при температуре от +2 до +8 градусов можно хранить до пяти дней.

Первыми вакцины получат медики и работники Службы неотложной медицинской помощи. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в своем Twitter подчеркнула, что это лучший Рождественский подарок медикам и обществу в целом.

Ранее Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.