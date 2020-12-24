Вакцину от Covid-19 доставят в Донорский центр под полицейским конвоем

Первая поставка вакцины от Covid-19 в Латвию запланирована на 26 декабря. В сопровождении полиции почти 10 тысяч вакцин будут доставлены в Государственный центр доноров крови, где есть необходимые морозильные камеры, чтобы обеспечить хранение, сообщает со ссылкой на Латвийское радио портал rus.lsm.lv.
Директор Государственного донорского центра Эгита Поле сообщила, что в рамках единой закупки Евросоюза будут поставлены вакцины производства Pfizer/BioNTech. Они будут храниться в Донорском центре, поскольку там есть морозильные камеры, способные обеспечить необходимую для хранения температуру в -75 градусов.
"На самом деле, это очень хорошо, что можем использовать ресурсы именно государственного учреждения, что не надо ничего привлекать со стороны", — отметила Поле.
Как уже ранее писал портал Delfi, первые десять кабинетов вакцинации от Covid-19 будут организованы в больницах Латвии, сообщил агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.
Вакцинация начнется в:
- Рижской Восточной клинической университетской больнице,
- Клинической университетской больнице им. Страдиня,
- Детской клинической университетской больнице,
- Лиепайской региональной больнице,
- Северокурземской региональной больнице,
- Елгавской городской больнице,
- Екабпилсской региональной больнице,
- Резекненской больнице,
- Даугавпилсской региональной больнице,
- Видземской больнице.
По словам Шнейдерса, эти больницы уже составляют список работников, которые получат вакцину первыми.
Первая партия вакцин поступит в Латвию 26 декабря и будет храниться в замороженном виде при минус 75 градусах у оптовых торговцев лекарствами. 28 декабря утром торговцы поставят дозы в больницы, сообщает Минздрав. Там вакцины при температуре от +2 до +8 градусов можно хранить до пяти дней.
Первыми вакцины получат медики и работники Службы неотложной медицинской помощи. Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в своем Twitter подчеркнула, что это лучший Рождественский подарок медикам и обществу в целом.
Ранее Европейское агентство лекарств одобрило вакцину BioNTech/Pfizer, сообщив, что препарат соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству. Вакцинация в ЕС начнется 27 декабря.