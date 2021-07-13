Вакцины от Covid-19 производства Pfizer и Moderna, возможно, связаны с редкими случаями миокардита

Комитет безопасности Европейского агентства лекарств (ЕАЛ) пришел к выводу, что в очень редких случаях после прививки вакцинами Comirnaty (BioNTech/Pfizer) и Spikevax (Moderna) может развиться миокардит и перикардит, сообщает Государственное агентство лекарств.

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Комитет рекомендовал миокардит и перикардит включить в список возможных побочных эффектов этих вакцин.

Миокардит и перикардит - это воспалительные заболевания сердца. Их симптомы бывают разными, но чаще всего это нехватка дыхания, сильное сердцебиение и боль в груди.

Вывод сделан на основании углубленного анализа 145 случаев миокардита в Европейской экономической зоне после прививки Comirnaty и 19 случаев после прививки Spikevax. В их числе четыре случая зафиксированы в Латвии. Кроме того, получены 138 сообщений о случаях перикардита после Comirnaty и 19 случаях после прививки Spikevax. На 31 мая этого года в Европейской экономической зоне сделаны 177 миллионов прививок вакциной Comirnaty и 20 миллионов прививок вакциной Spikevax, отмечает агентство.

Чаще всего эти побочные эффекты наблюдались в течение 14 дней после вакцинации, после получения второй дозы у молодых мужчин. Пять случаев закончились смертью. Миокардит и перикардит после вакцинации развивался типично для заболевания, пациенту становилось лучше после снижения нагрузки или получения лечения.

Европейское агентство лекарств подчеркивает, что преимущества вакцин от Covid-19 до сих пор превышают возможные риски. Особенно учитывая риски и осложнения, которые в себе несет само заболевание.

ЕАЛ призывает людей, которые в течение двух недель после вакцинации почувствовали один из симптомов миокардита или перикардита, незамедлительно обратиться за медицинской помощью.