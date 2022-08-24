Валайнис: из-за роста цен на энергоресурсы заметно ухудшится жизнь 60% населения

Из-за повышения цен на энергоресурсы жизнь ухудшится у 60% жителей, которых не ожидает рост зарплат, заявил сегодня депутат Сейма Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) на внеочередном заседании Сейма, созванном по запросу оппозиции.

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На заседании Сейм передал на рассмотрение комиссии по делам госуправления и самоуправлений поданный СЗК и другими депутатами оппозиции проект решения о разработке дополнительных мер в условиях энергетического кризиса.

Валайнис отметил, что будущей зимой зарплата премьер-министра вырастет на 42%, а министра экономики — на 33%, при этом для трех пятых населения Латвии повышения зарплат не ожидается.

В Латвии цены на энергоносители растут беспрецедентно, а значит, жизнь упомянутых 60% населения станет хуже, подчеркнул депутат. "Рост цен на энергоресурсы можно измерить суммой в два миллиарда евро. (..) Правительство говорит "давайте поделим это повышение пополам", но по сути предлагает поддержку лишь на четверть этой суммы", — отмечает депутат.

Как заявил Валайнис, даже с учетом принятой правительством поддержки в Риге по счетам за коммунальные все равно придется платить в два раза больше. "Пережитый шок цен на электроэнергию означает трату сбережений еще до начала отопительного сезона. (..) Правительство по капельке выдает различные формы поддержки, но этого недостаточно", — сказал Валайнис.

Он призвал Сейм оказать давление на правительство, чтобы оно представило полноценное комплексное решение, так как нынешняя поддержка явно недостаточна. В утвержденных ранее мерах помощи не учтен чрезвычайный рост цен на электроэнергию, отметил политик.

Депутат Алдис Гобземс ("Каждому и каждой") в ходе дебатов высказал мнение, что некоторые коалиционные политики также несут ответственность за ситуацию с высокими ценами на энергоресурсы.

"Давайте вспомним, что за эту отрасль отвечали Павлютс, Ашераденс, Кариньш, Герхардс, Витенбергс, и в результате включение стиральной машины стоит не менее трех евро в среднем, если не установлен динамический тариф", — сказал Гобземс, подчеркнув, что коалиции выгодны высокие цены на электроэнергию, поскольку они также увеличивают поступления налога на добавленную стоимость, что способствует пополнению доходов государственного бюджета.