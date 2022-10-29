Валайнис: коалиция с участием СЗК работала бы более эффективно

Если бы в 14-м Сейме была сформирована более широкая коалиция с участием Союза зеленых и крестьян (СЗК), это обеспечило бы более эффективную работу правительства, так как ни одна из политических сил не была бы незаменимой для обеспечения большинства в парламенте, заявил агентству LETA политик СЗК Виктор Валайнис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На вопрос, как СЗК оценивает продолжающийся уже несколько недель процесс формирования коалиции, Валайнис отметил: печально, что будущая коалиция в основном "ходит вокруг и около" раздела постов, а также ведет "крайне вредные" линии против других. Заметно, что нынешние создатели следующего правительства борются за количество министерств, которое им будет отведено, подчеркнул политик СЗК.

Когда будущие коалиционные партии осознают, что допустили "огромную ошибку", у СЗК также появится возможность присоединиться к этой коалиции, прогнозирует Валайнис. Депутат Сейма считает, что при 54 голосах "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение не смогут обеспечить быстрое и решительное принятие решений в Сейме, так как в таком составе коалиции не хватает голосов, чтобы продвигать актуальные законопроекты "высокой срочности" . Поэтому неизбежно придется искать сотрудничество в оппозиции, пояснил политик.

Вместо действенного правительства формируется слишком слабая коалиция с очень узкими возможностями маневрирования из-за парламентской математики, сказал депутат, отметив, что именно поэтому СЗК выражает готовность работать в правительстве для обеспечения эффективности.

В свою очередь, с учетом различий во взглядах представителей формирующейся трехпартийной коалиции в сферах экономики, образования, здравоохранения и других сферах уже сейчас можно предположить, что следующий Кабинет министров будет недееспособным, считает политик.

Валайнис отметил, что формирование правительства, в котором уже без участия одного партнера теряется преимущество, будет способствовать безответственности, высокомерию и тому, что коалиции придется принимать даже самые глупые идеи своих партнеров.

Валайнис добавил, что будет интересно посмотреть, как те из тех депутатов, которые несколько раз голосовали за отставку премьер-министра Кришьяниса Кариньша в 13-м Сейме, теперь проголосуют за утверждение нового правительства Кариньша. Это покажет, что политики "очень быстро показывают свое истинное лицо" ради высоких постов, подчеркнул депутат СЗК.

На вопрос, на каких принципах СЗК будет работать в оппозиции, если не сможет принять участие в формировании правительства, Валайнис ответил: СЗК уже показал, что может работать очень активно в течение четырех лет в соответствии с самыми высокими принципами, не занимаясь при этом популизмом.

Как сообщалось ранее, в настоящее время ведутся коалиционные переговоры о формировании правительства, в котором будут работать три партнера: "Новое Единство" во главе с действующим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, которое выиграло выборы, получив 26 мест в Сейме, "Объединенный список" с 15 мандатами и Нацобъединение с 13 голосами депутатов. Между тем СЗК получил на парламентских выборах 16 мест, фактически заняв второе место после "Нового Единства" по количеству выигранных мандатов.