Валайнис: пока сложно сказать, удастся ли Сейму избрать нового президента 31 мая

Пока сложно сказать, удастся ли Сейму избрать нового президента в последний день мая, заявил в интервью Латвийскому радио председатель парламентской оппозиционной фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Викторс Валайнис.

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Он повторил сказанное ранее, что СЗК примет решение о том, как голосовать на президентских выборах, только утром в день выборов, а эо этого впереди еще период времени, который с политической точки зрения считается очень длинным.

На вопрос о том, по каким критериям СЗК будет решать, кого из кандидатов поддерживать, политик ответил, что очень важна уверенность в том, что президент сможет выполнить свои обещания и пользоваться поддержкой общества не только до, но и после выборов.

"Мы видим очень низкие рейтинги нынешнего президента в обществе и понимаем, что в миссии президента необходима поддержка жителей, чтобы он мог полноценно выполнять свои обязанности. Если после всех этих кампаний мы ясно увидим, что эти кампании являются ловлей голосов, то вряд ли такой президент получит поддержку [СЗК], поскольку сразу же после выборов он потеряет поддержку общества, что абсолютно не входит в интересы Латвии", — пояснил Валайнис.

Он не считает, что президентские выборы следует связывать с возможными изменениями в правительстве, а также подчеркивает, что вхождение в правительство не является для СЗК самоцелью.

В то же время Валайнис раскритиковал нынешний Кабинет министров, назвав его недееспособным, и заявив, что в таком правительстве СЗК точно не хотел бы работать.

Главными ошибками правительства Валайнис назвал "барьеры и стены вокруг правительства", которые позволяют политикам легкомысленно относиться к важным решениям под предлогом того, что другое правительство сформировать невозможно.

Однако сейчас внутри коалиции в известной мере началась паника, поскольку "появилась теоретическая вероятность того, что может быть и иначе", сказал Валайнис.