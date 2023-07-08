Валайнис: самое время принять меры для ограничения цен на продукты питания в Латвии

Сейчас самое время принять меры по ограничению цен на продукты питания в Латвии, заявил агентству LЕТА председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис.

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Он указал, что другие страны предприняли смелые шаги для поддержки населения, например, снижение налогов на продукты питания, установление потолка цен и контроль над торговцами для предотвращения необоснованных наценок.

От министра сельского хозяйства Дидзиса Шмитса СЗК ожидает активных и целенаправленных действий, чтобы продукты латвийских производителей попадали на полки супермаркетов.

"Необходимо обеспечить, чтобы местные продукты были доступны для жителей и не по завышенным ценам, которые делают их неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами. От этого выиграют все — потребители, производители и латвийская экономика в целом", — подчеркивает Валайнис.

По данным СЗК, по сравнению с другими странами Европейского союза (ЕС) цены на продукты питания в Латвии росли быстрее, а некоторые предметы первой необходимости в Латвии дороже, чем где-либо еще.

Как отмечает Валайнис, при оценке доступности продуктов питания важно учитывать как цены на продукты, так и уровень доходов населения. Если в Латвии, по статистическим данным, средняя заработная плата до налогов в этом году чуть выше 1400 евро, то, например, в Германии минимальная заработная плата превышает 1900 евро, а средняя — 4105 евро. Это, в свою очередь, означает, что жители Латвии вынуждены тратить большую часть своих доходов на основные нужды — покупать продукты, пренебрегая другими потребностями, заключает Валайнис.

В Латвии продукты питания стоят столько же или даже дороже, чем в богатых странах.

Например, килограмм муки в Латвии стоит около 1,95 евро, в Литве — 1,59 евро, во Франции — 1,29 евро, в Германии — 1,75 евро, в Испании — 1,56 евро, в Польше — 90 центов, в Швеции — 1,53 евро. Литр 2%-ного молока в Латвии в среднем стоит 1,39 евро, а во Франции, где минимальная зарплата составляет 1700 евро в месяц, а средняя зарплата выше 4000 евро, он стоит 1,26 евро.

Как сообщалось, правление СЗК инициировало запрос об отставке Шмитса из-за его неспособности ограничить неконтролируемый рост цен на продукты питания.

Проект решения СЗК в парламент внесен, но неизвестно, когда будет рассматриваться, так как Сейм сейчас находится на каникулах.