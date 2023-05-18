Валайнис: СЗК не связывает президентские выборы с ситуацией в правительстве

Союз зеленых и крестьян (СЗК) не считает связанными вопросами президентские выборы и ситуацию в правительстве, заявил сегодня журналистам председатель оппозиционной парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.
Несмотря на различные спекуляции, Валайнис отрицает, что президентские выборы могут повлиять на формирование нынешнего правительства.
Он подчеркнул, что СЗК в текущих дискуссиях "твердо придерживается" разговора о президенте государства.
При этом обсуждается и дальнейшее сотрудничество. Сегодняшняя беседа с лидерами "Объединенного списка" — кандидатом в президенты Улдисом Пиленсом, председателем фракции Эдгаром Таварсом и спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом — показала, что "Объединенный список" готов сотрудничать с СЗК по некоторым вопросам, независимо от исхода президентских выборов, отметил руководитель фракции СЗК.
Как сообщалось, кандидат в президенты от "Объединенного списка" Улдис Пиленс сегодня в беседе с парламентской фракцией СЗК "подробно разъяснил" свои приоритеты — безопасность, экономическое и региональное развитие.