Валайнис: СЗК не связывает президентские выборы с ситуацией в правительстве
Foto: LETA

Союз зеленых и крестьян (СЗК) не считает связанными вопросами президентские выборы и ситуацию в правительстве, заявил сегодня журналистам председатель оппозиционной парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.

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Несмотря на различные спекуляции, Валайнис отрицает, что президентские выборы могут повлиять на формирование нынешнего правительства.

Он подчеркнул, что СЗК в текущих дискуссиях "твердо придерживается" разговора о президенте государства.

При этом обсуждается и дальнейшее сотрудничество. Сегодняшняя беседа с лидерами "Объединенного списка" — кандидатом в президенты Улдисом Пиленсом, председателем фракции Эдгаром Таварсом и спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом — показала, что "Объединенный список" готов сотрудничать с СЗК по некоторым вопросам, независимо от исхода президентских выборов, отметил руководитель фракции СЗК.

Как сообщалось, кандидат в президенты от "Объединенного списка" Улдис Пиленс сегодня в беседе с парламентской фракцией СЗК "подробно разъяснил" свои приоритеты — безопасность, экономическое и региональное развитие.

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