Валайнис: СЗК не связывает президентские выборы с ситуацией в правительстве

Союз зеленых и крестьян (СЗК) не считает связанными вопросами президентские выборы и ситуацию в правительстве, заявил сегодня журналистам председатель оппозиционной парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несмотря на различные спекуляции, Валайнис отрицает, что президентские выборы могут повлиять на формирование нынешнего правительства.

Он подчеркнул, что СЗК в текущих дискуссиях "твердо придерживается" разговора о президенте государства.

При этом обсуждается и дальнейшее сотрудничество. Сегодняшняя беседа с лидерами "Объединенного списка" — кандидатом в президенты Улдисом Пиленсом, председателем фракции Эдгаром Таварсом и спикером Сейма Эдвардом Смилтенсом — показала, что "Объединенный список" готов сотрудничать с СЗК по некоторым вопросам, независимо от исхода президентских выборов, отметил руководитель фракции СЗК.

Как сообщалось, кандидат в президенты от "Объединенного списка" Улдис Пиленс сегодня в беседе с парламентской фракцией СЗК "подробно разъяснил" свои приоритеты — безопасность, экономическое и региональное развитие.