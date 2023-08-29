Валайнис: вероятно, ОС думает над тем, разрывать ли блок с Нацобъединением

Вероятно, "Объединенный список" (ОС) взял паузу в переговорах по формированию новой коалиции, чтобы решить, стоит ли разрывать блок с Национальным объединением, заявил председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис в передаче "Утренняя панорама" на Латвийской телевидении (ЛТВ).

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По мнению Валайниса, размышления ОС связаны не с решением о вступлении в правительство с СЗК, а именно с Нацобъединением, то есть ОС предстоит сделать "трудный выбор", ломать ли фактически сложившийся политический блок.

По словам Валайниса, желание ОС войти в новое правительство очевидно. Он предположил, что маневры партии могут быть также попыткой занять более выгодную позицию в борьбе за должности в следующем правительстве.

Валайнис видит хорошие возможности для СЗК сотрудничать с "Новым Единством" под руководством Эвики Силини. У него также есть ощущение, что "Прогрессивные" могли бы прийти к общему пониманию предстоящей работы с СЗК и "Новым Единством".