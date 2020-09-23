Валдис Домбровскис контактировал с больным коронавирусом и ушел в самоизоляцию
Foto: DELFI

Заместитель председателя Еврокомиссии и кандидат на пост еврокомиссара по делам торговли Валдис Домбровскис ("Новое Единство") при исполнении рабочих обязанностей встречался с человеком, у которого позднее был выявлен коронавирус. Политику пришлось уйти в самоизоляцию, сообщает LETA.

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Домбровскис написал у себя в Twitter, что чувствует себя хорошо и сейчас ждет результатов теста на Covid-19. По его словам, при встрече с тем человеком соблюдалась социальная дистанция.

Как ранее сообщалось, саммит ЕС, который должен был пройти в четверг и в пятницу, отложен на 1 и 2 октября, поскольку у одного из охранников председателя Европарламента Шарля Мишеля констатирован Covid-19. Анализы председателя Европарламента оказались негативными, однако согласно бельгийским законам он должен оставаться в карантине.

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