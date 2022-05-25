Ванага: "Зарплаты почти всем педагогам будут практически заморожены на несколько лет"

В среду, 25 мая, не было достигнуто соглашение с Министерством образования и науки о повышении заработной платы учителей, отмечает в своем аккаунте в Facebook председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

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По ее словам, "зарплаты почти всем педагогам будут практически заморожены на несколько лет".

"Руководство Министерства предвидит ледниковый период в повышении зарплаты учителям. На сегодняшнем координационном совещании мы не добились подвижек в повышении зарплаты в соответствии с Основными направлениями развития образования", — отмечает Ванага.

Планируется созвать внеочередное заседание LIZDA, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Ранее сообщалось, что Совет Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) примет решение об организации в сентябре акций протеста, если требования о повышении зарплат педагогам и распределении трудовой нагрузки на учителей, не будут приняты во внимание.