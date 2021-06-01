Вараклянский край останется отдельным самоуправлением

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об административном делении, которые оставляют Вараклянский край отдельным самоуправлением и отменяют присоединение к Резекненскому краю.

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Ранее сообщалось, что комиссия Сейма по административно-территориальной реформе одобрила предложение о внесении в закон поправок, которые предусматривают сохранение Вараклянского края как отдельного самоуправления.

Также предусмотрено, что до 1 января 2022 года Кабинет министров должен подать в Сейм предложение по административной территории Вараклянского края. Правительство должно предоставить предложения в соответствии с установленной Сеймом целью административно-территориальной реформы.

До 1 октября 2021 года Вараклянское самоуправление должно организовать общественное обсуждение по вопросу слияния края с окружающими краями для достижения целей административно-территориальной реформы.

Суд Сатверсме счел неконституционным присоединение Вараклянского края к Резекненскому, однако Сейм 31 мая все равно проголосовал за его присоединение — в этом решении объединенились Нацблок, "консерваторы" и "Согласие". Потом было объявлено, что это не окончательное решение. Утром 1 июня президент Латвии Эгил Левитс объявил, что ждет выполнения решения суда, поскольку в противном случае действия парламента вызовут конституционный кризис, чего он как хранитель Конституции допустить не может.