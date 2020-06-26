Варакляны стали первым самоуправлением, решившим оспорить административную реформу на уровне Сатверсме

Несмотря на то, что в ходе опроса перед претворением в жизнь административно-территориальной реформы 84% жителей Вараклян высказались за присоединение к Мадонскому краю, а не Резекненскому, Сейм в итоге не прислушался к общественному мнению. В ответ Вараклянская дума подготовила судебный иск против властей государства, требуя изменить решение, сообщает телеканал TV3.

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Подавляющее большинство опрошенных TV3 жителей вараклянцев также высказались за то, чтобы принадлежать к Мадоне, так как до сих пор в бытовой жизни они ориентировались в основном именно на Мадону.

"Как-никак, почти 60 лет — это три поколения — люди жили в таком контексте, сотрудничая с самуправлениями Мадонского края. Не совсем понятно, почему нужно что-то менять, если по сути для самой реформы это ничего не значит. А вот на вараклянцев это окажет влияние", — пояснил мэр Вараклянской краевой думы Марис Юстс.

Отметим, что президент Латвии Эгилс Левитс, провозглашая в преддверии Лиго закон об административно-территориальной реформе, заявил: если какое-либо самоуправление или местное сообщество считает, что его аргументы не были должным образом услышаны и приняты во внимание, у него есть возможность обратиться в Конституционный суд.

"Если после выборов в самоуправления окажется, что модель какого-то самоуправления явно не работает в интересах населения и не достигает целей реформы, ее можно скорректировать. Определенные в рамках реформы административные территории не высечены в камне навечно", — заверил президент.