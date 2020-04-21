VARAM: качество воздуха в Риге, Лиепае и Резекне не соответствуют стандартам ВОЗ

Результаты измерения качества воздуха, проведенные на станциях, показали, что качество воздуха в Риге, Лиепае и Резекне не соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в подготовленном Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) плане действий по снижению загрязнения воздуха на 2019-2030 годы.

В то же время в Риге также превышаются предельные значения, установленные законодательством Европейского Союза о качестве воздуха.

План предлагает дальнейшие действия и дополнительные меры, которые необходимо предпринять для уменьшения загрязнения воздуха, а также девять направлений в достижении намеченных целей.

Среди этих направлений повышение энергоэффективности в зданиях, сокращение выбросов вредных веществ из установок для сжигания в секторе домашних хозяйств, совершенствование налоговой системы для содействия сокращению выбросов вредных веществ и другие.

По словам министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце, координация плана между ответственными учреждениями была сложной, поскольку было понятно, что вредные выбросы не будут сокращены без воздействия на работу ряда секторов.

По словам министра, Союз латвийских самоуправлений Латвии и Ассоциация крупных городов Латвии предупредили, что для внедрения новых решений проблемы понадобятся большие суммы, поэтому VARAM поанирует оказать дополнительную финансовую поддержку.

Как сообщил Пуце, значительная часть загрязнения вызвана отопительными растворами и в целом его можно сравнить с загрязнением, вызванным транспортным сектором. В результате запланирован ряд мер, которые будут применяться только к городским центрам и не затронут пригороды или их окрестности. Например, в будущем возможность создания новых индивидуальных отопительных решений будет ограничена, и единственным вариантом будет подключение к центральному отоплению.

"Планируется, что вместе с муниципалитетами мы создадим программы для поддержки перехода от решений по отоплению на твердом топливе. Часть нашего населения могла бы подключиться к центральному отоплению, но люди этого не делают, потому что это дорого, и не все могут себе это позволить. Мы предусматриваем программы социальных пособий для уязвимых групп", — сказал Пуце, подчеркнув, что план расчитан на следующее десятилетие.

В то же время министр подчеркнул, что цель не состоит в том, чтобы вообще отказаться от какого-либо индивидуального решения по отоплению — большинство людей, например, тех, у кого есть пеллетные или стружечные котлы, эти изменения никак не затронут.

"Мы говорим только о центре городов, а не о Межапарке или районе Тейка, а о центре, где есть загрязнение. Домов на одну семью там относительно немного, более того, строительство котлов на древесном топливе или пеллетах в Риге не согласовывалось в течение 15 лет", — сказал Пуце, отметив, что цель состоит не в том, чтобы полностью отказаться от каких-либо отопительных решений, а в том, чтобы обратиться к тем, кто использует старые дровяные печи, и оказать людям поддержку, чтобы они смогли заменить их.