VARAM: Лембергс имеет право работать мэром из тюрьмы
Foto: LETA

Айвар Лембергс может снова стать мэром Вентспилса, несмотря на то, что находится в тюрьме. В мэры города может быть избран и заключенный под стражу депутат, подтвердило журналистам Латвийского телевидения Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

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Юридических препятствий для избрания Лембергса нет. Нужно только его согласие.

"Это можно оформить, скорее всего, письменно, в форме заявления. (…) Очевидно, что такой процесс управления не может быть обеспечен данным лицом. Тогда Закон "О самоуправлениях" предусматривает, что в случае задержки обязанности может исполнять заместитель председателя. Так как это произошло во время предыдущего созыва", - цитирует заместителя госсекретаря министерства Илзе Ошу портал Rus.Lsm.lv.

Однако ситуация осложняется тем, что Лембергс не может голосовать из тюрьмы на заседаниях думы.

Партия Latvijai un Ventspilij ("Латвии и Вентспилсу") собирается найти способ, чтобы Лембергс мог участвовать в голосовании из тюрьмы. Пока его голоса в думе не хватает, поэтому арестант обратился в Конституционный суд, добиваясь возможности работать удаленно.

За партию Лембергса "Латвии и Вентспилсу" проголосовали 54% избирателей, что дает 7 из 13 мандатов в Вентспилсской думе. Однако сам Лембергс с февраля находится в тюрьме по обвинению в коррупции, подделке документов, вымогательстве и отмыванию денег.

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