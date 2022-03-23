VARAM приостановило план территориального развития Риги

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM)выявило существенные недостатки "Плана использования и застройки территории Риги": план противоречит закону, в нем также отсутствует соразмерность между интересами вовлеченных сторон. Министр VARAM Артурс Томс Плешс выпустил указ о приостановке плана.

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В ходе подготовки документа министерство неоднократно указывало на нарушения, но в итоге план, утвержденный Рижской думой, содержит ряд существенных недостатков, в том числе противоречащих закону, сообщают в VARAM.

Например, согласно решениям Рижской думы, на территории Риги одновременно действуют две взаимно несогласованных территориальных планировки, что противоречит закону.

Также по мнению Рижской думы, для исторического центра должна была остаться в силе территориальная планировка, принятая более 16 лет назад. С тех пор поправки в нее вносились только один раз в 2013 году, и она не была адаптирована к требованиям новейших нормативных актов и не соответствует территориальному плану Риги.

Эксперты министерства также констатировали существенные недостатки плана на территории Рижского свободного порта в Спилве, на территории между Хапака Гравис и улицей Даугавгривас, и в северной части Кундзиньсалы, а также заметили, что во многих частях города снижен допустимый уровень шума.

Министр также считает несоразмерным решение о запрете азартных игр на всей территории Риги вместо того, чтобы выделить отдельные зоны, как того требует закон. VARAM объясняет, что новый план Риги должен способствовать экономическому развитию города и соблюдению социальных и культурных интересов жителей, а также быть благоприятным для окружающей среды.

Как сообщалось, в декабре прошлого года Рижская дума приняла территориальную планировку Риги до 2030 года, которая предусматривает запрет на игорные залы в столице.

До сих пор действовала территориальная планировка Риги на 2006-2018 годы.

"Предприниматели ждали этого плана десять лет, чтобы можно было наперед планировать хозяйственную деятельность, но это будет невозможно с планом развития, который противоречит закону. Верю, что работники думы будут мотивированы успешно довести до конца многолетнюю работу над планом", — заявил Плешс.