VARAM созывает межведомственное совещание по наводнениям

Принимая во внимание погодные условия и угрозу наводнений в бассейнах нескольких рек, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) в сотрудничестве с АО "Latvenergo" в четверг, 12 января, проведет собрание для координации превентивных мер в связи с паводками и наводнениями.

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В совещании примут участие представители вовлеченных учреждений, служб и самоуправлений, а также министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс.

На встрече будут обсуждаться гидрометеорологические наблюдения и прогнозы паводков, отчеты подверженных риску наводнения самоуправлений о фактической ситуации и предстоящих действиях, а также о готовности учреждений к наводнениям.

Принять участие в собрании приглашаются представители Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства климата и энергетики, Министерства сообщения, Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), Государственной полиции, Государственной службы окружающей среды, Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, АО Sadales tīkls, а также самоуправлений, в которых имеется реальный и потенциальный высокий риск наводнений.

Согласно закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития координирует меры, связанные с угрозой наводнения в стране, а в случае наводнения мероприятия по предотвращению последствий наводнения осуществляются несколькими смежными учреждениями - ЛЦСГМ, ГПСС, самоуправлениями, комиссиями гражданской обороны самоуправлений, Latvenergo, Национальными вооруженными силами, Государственной и муниципальной полицией и др.

Наиболее сложная ситуация в Плявиньском водохранилище

По информации Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во многих местах по всей Латвии остаются затопленными поймы и низовья рек, на некоторых участках у рек затоплены более обширные территории.

В Плявиньском водохранилище и вдоль течения Даугавы над ним объявлен оранжевый уровень опасности, в других частях Латвии - желтый уровень. Разлившаяся из рек вода замерзла.

Наиболее сложная ситуация в настоящее время в Плявиньском водохранилище Даугавы и вдоль течения реки над ним. После предыдущей оттепели сильный мороз способствовал образованию и движению шуги почти по всему течению Даугавы.

В выходные дни вблизи Плявиняс интенсивно уплотнялись массы льда и шуги, постепенно заполняя водохранилище. Образование и скопление шуги продолжается, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса продолжает подниматься.

Ожидается, что сегодня у Екабпилса будет превышена отметка уровня воды, соответствующая очень высокому уровню, или оранжевому предупреждению. В результате будут затоплены более обширные территории вокруг Екабпилса.

Из верховьев реки продолжает поступать шуга, завтра уровень воды с тенденцией к повышению также начнет колебаться у Ерсики. Не исключено, что в Плявиньском водохранилище повторно начнется движение льда.

В низовьях Огре сохраняется высокий уровень воды и образовался ледяной покров, шуга поступает из верхнего течения реки, скапливается и уплотняется поверх слоя льда.

В Лиелупе уровень воды повышен и продолжает подниматься, затапливаются поймы и низины.

В ближайшие дни в Латвию с запада придет оттепель, снег и лед будут таять. Новообразованный ледовый покров непрочен, поэтому на наиболее стремительных участках рек начнется движение льда, будут образовываться новые уплотнения, и уровень воды снова поднимется.