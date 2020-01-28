VARAM выяснит, можно ли в рамках реформы создать еще одно самоуправление — Саулкрастский край

Комиссия Сейма по административно-территориальной реформе сегодня разрешила Министерству охраны среды и регионального развития (VARAM) провести консультации о создании нового Саулкрастского края.

Если такой край будет сформирован, то после реформы в Латвии будет 40 краев, а не 36, как было запланировано в самом начале. Однако, разрешение на проведение консультаций еще не значит, что этот край будет создан, отметили представители комиссии.

Предложение создать 40-й край подали представители Национального объединения. Партия предлагает объединить Саулкрастский край с Сейским краем, а также с Ледургской, Скултской и Видрижской волостью.

Изменения затронут Адажи и Царникаву, так как до этого планировалось Саулкрастский и Сейский край присоединить к ним.

Тем не менее не все члены комиссии Сейма положительно восприняли это предложение Национального объединения. Например, депутат Лимбажского края Марис Беляуникс сравнил Нацблок с Россией - ему до этого казалось, что разные территории вроде Крыма могут отнимать только тоталитарные государства.

VARAM будет консультироваться о создании нового края с Саулкрастами, Сейей, Лимбажами и Кримулдой.