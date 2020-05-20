Ваучеры и гранты вместо пособий: Кариньш рассказал, как помочь туризму и гостиницам

Правительство должна сделать выбор между тремя вариантами помощи туристическому и гостиничному бизнесу, рассказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV.

Схему получения пособий по простою планируется заменить. Есть три варианта — послабление в налогах, система ваучеров и система грантов для конкретных предприятий.

По мнению премьера, использоваться в основном будут последние два варианта, потому что в снижении НДС сейчас особого смысла нет. "Если оборот нулевой, то получается, что и поддержка нулевая", — рассудил министр.

Премьер считает, что для помощи предприятиям в преодолении кризиса сделано еще не все. "Я говорю руководителям учреждений — цель не отказать, цель помочь", — подчеркнул Кариньш.

На просьбу оценить, насколько новый министр экономики Янис Витенбергс (KPV LV) справляется с обязанностями, премьер ответил, что смотрит на коллегу с надеждой и видит, что тот полон энергии. "Лучше, когда у нас есть министр, чем когда нет", — добавил он.