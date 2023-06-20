"Важные истории": гражданка Латвии состоит в неофициальном браке с ближайшим другом Путина и владеет элитной недвижимостью в РФ и ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Близкий друг президента РФ Владимира Путина и долларовый миллиардер Аркадий Ротенберг около десяти лет состоит в неофициальном браке с гражданкой Латвии Марией Бородуновой, выяснили "Важные истории". За это время Бородунова родила российскому "королю госзаказов" двух дочерей и обзавелась элитной недвижимостью в России и Европе.

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Откуда это известно и кто такие Ротенберги?

Журналисты "Важных историй" вместе с коллегами из 17 других изданий (в том числе латвийского Re:Baltica) изучили так называемый "архив Ротенбергов" — утечку из более чем 50 тысяч писем и документов управляющей компании "Эвокорп", которая обслуживала интересы братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов. Массив данных охватывает период с 2013-го по 2020 год.

Братья Ротенберги — друзья детства российского президента Владимира Путина, с которым тот вместе занимался самбо. Долларовыми миллиардерами они стали еще в начале 2010-х, но после аннексии Крыма попали под санкции и таким образом потеряли часть расположенных на Западе активов. Впрочем, президент РФ компенсировал своим друзьям убытки — братья стали получать все больше госзаказов, и сейчас Forbes оценивает суммарное состояние двух Ротенбергов в 4,9 млрд долларов (4,48 млрд евро).

Аркадий Ротенберг также известен тем, что в январе 2021 года после выхода расследования Алексея Навального о дворце Путина под Геленджиком заявил, что на самом деле здание и прилегающая территория принадлежит ему. Предприниматель утверждал, что реализует на этом месте проект элитного апарт-отеля.

Дети обоих братьев благодаря семейным связям также смогли построить успешную карьеру в России. Например, Игорь, старший сын Аркадия, входит в сотню богатейших людей страны по версии Forbes с состоянием 1,3 млрд долларов (1,19 млрд евро) — он владеет долями в компании-операторе системы по сбору пошлин с дальнобойщиков и крупнейшем в Европе торговом центре "Авиапарк" в Москве. Сын Бориса Ротенберга Роман — первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА. Как и отцы, Игорь и Роман находятся под санкциями ЕС и других западных стран, хотя у Бориса и его детей есть финское гражданство.

Не просто Мария

В 2013 году Аркадий после восьми лет брака развелся с женой Натальей, бывшие супруги долго делили недвижимость и даже судились. По всей видимости, причиной громкого развода послужил начавшийся незадолго до этого роман Ротенберга с гражданкой Латвии, бывшей возлюбленной баскетболиста Арманда Шкеле и на тот момент студенткой юридического факультета одного из московских вузов Марией Бородуновой.

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Из изученных журналистами утекших документов следует, что в том же 2013 году Бородунова стала соучредителем французской компании SCI Dana, которая за 4,25 млн евро приобрела виллу в городке Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном берегу. Спустя три года она через цепочку мальтийских и монегаскских юрлиц также приобрела 400-метровую квартиру в Монако, к тому моменту общий объем инвестиций девушки в элитную европейскую недвижимость составил около 65 млн евро.

Впоследствии компании Бородуновой сдали эту квартиру офшору с Британских Виргинских островов за 260 тысяч евро в месяц. В документах "Эвокорпа" офшор фигурирует как работающий в интересах Бориса Ротенберга, ему принадлежит связанный с миллиардером бизнес-джет. "Важные истории" предполагают, что фиктивная сделка была нужна, чтобы легализовать Бородунову в Монако, предоставив таким образом данные о получении ею дохода в стране.

В 2017 году связанный с Ротенбергами закрытый паевой инвестиционный фонд "Лонтано" приобрел 80% крупного российского застройщика "РГ-Девелопмент". В изученных журналистами документах прямо указано, что единственная владелица паев — Мария Бородунова. Только в 2020 году она получила от управляющей компании, пришедшей на смену "Лонтано", дивиденды в размере 1,8 млрд рублей (около 21,8 млн евро по среднему курсу за тот год).

В том же 2017-м Бородунова начала скупать элитную недвижимость в России. За два года в ее собственности появились четыре квартиры на Каменном острове в Санкт-Петербурге общей площадью 990 квадратных метров, квартира в центре Москвы площадью 175 квадратных метров, три нежилых помещения общей площадью 894 квадратных метра в сталинской высотке в Москве, где тогда располагалась гостиница "Украина". Соседями Бородуновой в элитных жилых комплексах стали не только представители семьи Ротенбергов, но и, например, мать третьей дочери Владимира Путина Светлана Кривоногих.

"Я занимаюсь собой"

Судя по утекшим документам и данным из открытых источников, самостоятельно заработать на недвижимость и бизнес стоимостью в десятки, а то и сотни миллионов евро Бородунова не могла. До 2018 года, выяснили "Важные истории", она вообще не была трудоустроена, на своей странице в соцсети "ВКонтакте" указала в графе "Профессия", что работает "косметологом", а в статусе сообщила: "У меня самая замечательная деятельность, я занимаюсь собой!"

Между 2013-м и 2016 годом латвийка родила двоих дочерей. Обе появились на свет в Ницце и получили гражданство матери, имя отца в документах не указано. На детей записано 40% компании, владеющей виллой на Лазурном берегу (остальные 60% — лично на Бородунову).

На связь женщины с Ротенбергом прямо указывает приложение Getcontact, позволяющее узнать, как обладатель номера записан в телефонных книжках других абонентов. "Важные истории" обнаружили полтора десятка случаев, когда Бородунова указана как "Мария Ротенберг", "Жена Аркадия Ротенберга" или "Мария (жена Аркадия Романовича)".

"Мария — неофициальная жена Аркадия, мать двух его дочек. Это, естественно, непубличная информация, но близкие люди давно знают об этих отношениях. Года с 2013-го, а может, и раньше — сейчас уж сложно конкретнее вспомнить", — заявил источник издания, знакомый с обстоятельствами жизни семьи Ротенбергов. Информацию о "неофициальной жене" Аркадия также подтвердил источник Re:Baltica в Латвии.

Поскольку вилла во Франции и квартира в Монако, связанные с Аркадием Ротенбергом, были записаны на Марию Бородунову и их общих детей, недвижимость не была заморожена после введения санкций в отношении друга Путина.

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