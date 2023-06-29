"Важный шаг для качества и экспорта образования". Цилевич об отмене языковых норм в вузах

Отмена языковых ограничений в латвийских высших учебных заведениях — важное решение, которое сделает высшее образование в Латвии качественнее и конкурентоспособнее. Такое мнение в эфире программы "Подробности" высказал юрист, бывший депутат Сейма и податель иска против языковых норм в вузах Борис Цилевич.

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Ранее Суд Сатверсме признал несоответствующими Конституции норму закона, ограничивающую использование других языков в вузах, включая частные вузы.

"Это важный шаг. Речь не идет об интересах каких-то конкретных групп, а о качестве и экспорте образования, экспорте и возможностях латвийских вузов участвовать в образовательном рынке", — указал Цилевич.

Он напомнил, что норма закона, ограничивающая использование других языков в вузах, включая частные вузы, была утверждена пять лет назад. Однако уже в 2020 году Конституционный суд пришел к выводу, что эти нормы не соответствуют 112-й и 113-й статьям Сатверсме, где оговорено право на образование и право на академическую свободу. Тогда же Конституционный суд обязал Сейм изменить эти нормы. Кроме того, в иске указывалось на то, что это решение противоречит европейскому праву на свободу предпринимательства.

"Не секрет, что в других государствах ЕС таких ограничений нет. И если какой-то частный университет в другой стране ЕС предлагает определенные услуги, он может предлагать такие же услуги и в Латвии. Естественно, эти нормы ограничивали это трансграничное предпринимательство. Тогда Конституционный суд запросил мнение Европейского Суда, который постановил, что эти нормы являются ограничением европейского права. Но насколько эти ограничения необходимы соразмерно, должен был определить национальный суд. Сегодня суд огласил приговор. Согласившись с нашими аргументами, что новое регулирование по-прежнему ограничивает автономию вузов и академическую свободу. Также суд решил, что были нарушены принципы хорошего законотворчества. И обязал Сейм разработать в течение года новое законодательство, которое будет соответствовать конституционным требованиям. Законодателям отправлен конкретный посыл", — заключил Цилевич.