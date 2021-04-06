VCA: на Пасху от прививок отказались 60% людей из списков manavakcina.lv

Примерно 60% людей из списков, поданных сети поликлиник Veselības centru apvienība (VCA) с сайта manavakcina.lv, по тем или иным причинам на этих выходных отказались от вакцинации в центрах массовой вакцинации, сообщила руководитель центра обслуживания клиентов Лолита Керве.

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VCA отвечали за работу центров массовой вакцинации в центре "Atta" в Риге, а также в Елгаве, Лиепае и Юрмале.

“Работники VCA получили с сайта manavakcina.lv списки, в которых было более 10 000 человек. Специалисты по обслуживанию клиентов на Пасху ежедневно обзванивали несколько тысяч человек. В результате медики VCA на пасхальных выходных привили почти 3000 жителей”, - сообщила Керве.

Большинство привитых были жителями Риги - в Риге в центре "Atta" сотрудники VCA в праздничные дни вакцинировали 1973 человек. Вакцины получили также 438 человек в Юрмале, 491 - в Елгаве и 65 - в Лиепае.

Оценивая реакцию населения, представитель VCA заявила, что 40% согласились на вакцинацию, но 60% отказались по разным причинам. Существенной разницы между регионами нет.

"Людей, которые уже были привиты у своего семейного врача, также обзванивали, и это нормально до тех пор, пока не создана единая централизованная система подачи заявок, чего мы ожидаем к концу апреля", - сказала представитель VCA.

Причины отказа от вакцинации были разными. У некоторых не было возможности пройти вакцинацию в выходные, другие хотели определенную вакцину, которой не было в центрах массовой вакцинации, а некоторые предпочитали получить прививку в медицинском учреждении, а не в центре массовой вакцинации.

"Людям, которые уже находятся в приоритетной группе, но отказались от вакцинации во время пасхальных выходных, не нужно беспокоиться, их приоритет в очереди сохраняется, и они будут извещены о следующей возможности сделать прививку", - сказала Керве.

"В ближайшие дни мы продолжим работу не только в крупных центрах вакцинации, но и в поликлиниках VCA по всей Латвии", - пообещала Лапина.