Вчера – 225 новых случаев Covid-19, общее количество превысило 830 тысяч

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 225 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти одного пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Кумулятивный показатель Covid-19 за сутки увеличился со 113,7 до 115,5 случая на 100 тысяч человек.

Вчера проведено 2292 лабораторных теста на Covid-19. Среди зарегистрированных заболевших 70 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 155 были вакцинированы от Covid-19.

С начала пандемии в Латвии скончались 5837 человек, инфицированных Covid-19, а лабораторно заболевание подтверждено у 830 076 человек.