Вчера незаконно пересечь границу Латвии с Беларусью пытались 68 человек
Foto: LETA

Во вторник, 24 августа, сотрудники Государственной пограничной охраны (ГПО) предотвратили попытки 68 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в ГПО.

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До этого несколько дней не констатировалось ни одной попытки пересечь границу.

С 10 августа предотвращены попытки незаконного пересечения границы 544 лиц.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек. С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 25 людям по гуманным причинам, а с начала года были задержаны 377 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Как сообщалось, правительство из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы с 11 августа объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

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LETA

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