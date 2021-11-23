Вчера третью дозу вакцины получило больше человек, чем первую. Темпы вакцинации падают

Вчера в Латвии зарегистрировано больше жителей, получивших третью дозу вакцины, по сравнению с теми, кто привился впервые. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здоровья (NVD).

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В понедельник прививку от Covid-19 сделали как минимум 7844 человек, среди них впервые — 1208 человек, процесс вакцинации завершили 5178 человек, 614 жителей привились вакциной от Johnson&Johnson, которой необходима только одна доза, сообщает NVD. Впрочем, Национальный совет по иммунизации рекомендует после вакцинации Johnson & Johnson получить вторую вакцину от Pfizer или Moderna.

Объемы вакцинации третьей дозой вчера превысили количество впервые привившихся — бустерную дозу вакцины для укрепления иммунитета получили 1458 человек. Это второй такой случай, похожая ситуация уже встречалась 17 ноября.

Данные могут поменяться, так как информацию о вакцинации многие учреждения вводят в систему с задержкой в ​​несколько дней. Вакцинацию проводит 281 учреждение, но больше всего людей вакцинировались в Veselības centru apvienība и Veselības centrs 4.

За последние две недели темп вакцинации в Латвии снизился, и, по мнению экспертов, эта тенденция может говорить об ожидаемом спаде общей вакцинационной активности. На прошлой неделе среди 49 000 прививок от Covid-19 только 12 000 были первыми, 27 000 завершили процесс вакцинации, а около 10 000 получили бустерную дозу. Для сравнения, на неделе с 18 октября первыми были 47 000 из из 89 000 вакцин.

На данный момент 994 000 или около 52,8% жителей Латвии получили первую дозу вакцины, уже 886 000 жителей завершили процесс вакцинации, а 262 000 человек привились вакциной от Johnson&Johnson. Таким образом, 1,15 миллионов или 61% жителей завершили процесс вакцинации. Если учесть все первые дозы и прививки от Johnson&Johnson, в ближайшие дни полностью вакцинированы будут 1,26 миллионов жителей Латвии. А третьей дозой привились уже 46 000 человек или 2,4% жителей.

Согласно рекомендациям экспертов, третьей дозой начали прививать людей с особо ослабленным иммунитетом, людей в возрасте и работников медучреждений, которые работают в тесном контакте с Covid-19 пациентами. Недавнее решение правительство позволяет получить третью дозу и остальным.

Сейчас Евросоюзе подтверждены и могут использоваться четыре вида вакцины от Covid-19 — Pfizer"/"BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen от Johnson&Johnson, но из-за низкого спроса на AstraZeneca в Латвии ее почти не применяют.

Вакцинация медицинских работников началась в декабре 2020 года, а массовая вакцинация стала возможна в марте 2021 года. В Латвии вакцинация доступна всем жителям старше 12 лет.