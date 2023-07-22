Вечером ожидаются сильные дожди в центральных и восточных регионах Латвии

В субботу, 22 мая, вечером местами в центральных и восточных регионах Латвии ожидаются сильные ливни, предупреждает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.
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Из-за дождя объявлено желтое предупреждение. Ожидается, что количество осадков может достигать 10-15 миллиметров.
Жителям следует учесть, что такие погодные условия могут помешать активному отдыху. Условия вождения на дороге могут быть усложнены ухудшением видимости и аквапланированием.
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