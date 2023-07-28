Вечером в пятницу движение в Рижском регионе будет затруднено

Увеличивается объем строительных работ в государственной сети автодорог, работы ведутся уже на 89 участках. Во второй половине дня в пятницу движение транспорта в окрестностях Риги может быть замедленным, особенно в направлении моря, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Направляясь в Видземе по Валмиерскому шоссе (A3), на участок строительных работ от Мурьяни до Браслы следует запланировать 45 минут, а по Видземскому шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене стоит семь светофоров, предусмотрен объезд по дороге Драбеши-Вайве. Чтобы проехать этот участок, потребуется больше часа, и рекомендуется выбирать альтернативный маршрут через Приекули.
На Даугавпилсском шоссе (А6) ремонтируется участок в Лиелварде, его можно проехать за полчаса, а на участок около Плявиняс, где ведутся работы на трех объектах, нужно запланировать 40 минут.
Новый этап работ начался на региональной трассе Екабпилс — граница с Литвой (Нерета) (P75), где установлен светофор от Сеце до станции Даугава, время в пути составит 20 минут.
Самые большие ограничения на главных государственных дорогах:
- на Видземском шоссе (А2) от Sēnīte до Сигулды, движение организовано по обеим проезжим частям, по одной полосе в каждом направлении. Ограничение скорости 70 км/ч, локально 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 20 минут;
- на Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене, семь участков реверсивного движения, ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — около часа;
- на Валмиерском шоссе от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупи (V280), два участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 45 минут;
- на Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде три участка со светофором, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3 м, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;
- на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской объездной дороги два светофора, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;
- на дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнево до Карсавы ограничение скорости 70 и 50 км/ч, четыре участка со светофорами. Время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут.
Самые большие ограничения на государственных региональных дорогах:
- на участке автомагистрали Плявиняс–Мадона–Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы до шести участков со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — один час;
- на шоссе Рига-Эргли (P4) от Рижской объездной дороги (A4) до поворота на Тинужи четыре участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — до часа;
- на трассе Валмиера-Руиена-граница с Эстонией (Унгурини) (P17) от Валмиеры до Ренцене организован один участок со светофором и пять участков реверсивного движения со знаками приоритета, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — около получаса;
- на дорогеучастке Умурга–Цесис–Ливи (P14) от Сталбе до Цесиса движение регулируется светофорами на шести участках. Ограничения скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут;
- на участке дороги Талси–Упесгрива (P127) от Упесгривы до Лайдзе движение регулируется светофором на одном участке, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — 45 минут;
- на участке автодороги Алуксне-Зайцева (P40) от Колбергса до Плоскумса разрешенная скорость движения 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — около 40 минут;
- на дороге Валка-Виреши (P23) закрыто движение по мосту через Гаую и мосту через протоку Гауи, объезд по дороге Валка-Смилтене (P24), в пути нужно планировать до 25 минут.