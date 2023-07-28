Вечером в пятницу движение в Рижском регионе будет затруднено

Увеличивается объем строительных работ в государственной сети автодорог, работы ведутся уже на 89 участках. Во второй половине дня в пятницу движение транспорта в окрестностях Риги может быть замедленным, особенно в направлении моря, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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Направляясь в Видземе по Валмиерскому шоссе (A3), на участок строительных работ от Мурьяни до Браслы следует запланировать 45 минут, а по Видземскому шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене стоит семь светофоров, предусмотрен объезд по дороге Драбеши-Вайве. Чтобы проехать этот участок, потребуется больше часа, и рекомендуется выбирать альтернативный маршрут через Приекули.

На Даугавпилсском шоссе (А6) ремонтируется участок в Лиелварде, его можно проехать за полчаса, а на участок около Плявиняс, где ведутся работы на трех объектах, нужно запланировать 40 минут.

Новый этап работ начался на региональной трассе Екабпилс — граница с Литвой (Нерета) (P75), где установлен светофор от Сеце до станции Даугава, время в пути составит 20 минут.

Самые большие ограничения на главных государственных дорогах:

на Видземском шоссе (А2) от Sēnīte до Сигулды, движение организовано по обеим проезжим частям, по одной полосе в каждом направлении. Ограничение скорости 70 км/ч, локально 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 20 минут;

на Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене, семь участков реверсивного движения, ограничения скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — около часа;

на Валмиерском шоссе от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупи (V280), два участка со светофорами, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 45 минут;

на Даугавпилсском шоссе (A6) в Лиелварде три участка со светофором, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3 м, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;

на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке Плявиньской объездной дороги два светофора, ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — полчаса;

на дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнево до Карсавы ограничение скорости 70 и 50 км/ч, четыре участка со светофорами. Время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут.

Самые большие ограничения на государственных региональных дорогах: