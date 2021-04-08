Ведется проверка в связи со смертью 80-летней женщины через месяц после прививки

Ответственные учреждения проверяют причины смерти 80-летней пенсионерки, которая умерла через некоторое время после прививки от коронавируса, сообщает LETA.

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1 марта женщина получила вакцину AstraZeneca, 25 марта была госпитализирована и 27 марта скончалась от инфаркта мозга (ишемического инсульта, который бывает вызван в том числе тромбами). У женщины были хронические заболевания.

Всего с 29 марта по 6 апреля получено 63 сообщения о побочных эффектах после получения вакцины — они наблюдались 0,52% привитых. Случаев существенных побочных эффектов было девять, среди них, предположительно, один летальный исход — случай с вышеупомянутой женщиной.