Ведется проверка в связи со смертью 80-летней женщины через месяц после прививки
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ответственные учреждения проверяют причины смерти 80-летней пенсионерки, которая умерла через некоторое время после прививки от коронавируса, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

1 марта женщина получила вакцину AstraZeneca, 25 марта была госпитализирована и 27 марта скончалась от инфаркта мозга (ишемического инсульта, который бывает вызван в том числе тромбами). У женщины были хронические заболевания.

Всего с 29 марта по 6 апреля получено 63 сообщения о побочных эффектах после получения вакцины — они наблюдались 0,52% привитых. Случаев существенных побочных эффектов было девять, среди них, предположительно, один летальный исход — случай с вышеупомянутой женщиной.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее