Ведется сбор подписей за ограничение охоты в Национальных парках Латвии

На портале общественных инициатив ManaBalss.lv Фонд Национального парка Кемери ведет сбор подписей за то, чтобы прекратить необоснованную охоту на территориях латвийских национальных парков.

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"Надо прекратить регулярное и целенаправленное сокращение поголовья животных в Национальном парке Кемери и на других подобных особо охраняемых природных территориях, чтобы улучшить возможности посетителей по наблюдению за животными. Для этого необходимо изменить действующий порядок охоты", - говорится в заявлении Национального парка Кемери.

Согласно новому плану охраны природы Тукумского края, на ближайшие 15 лет власти региона поддерживают охоту и добычу мяса диких животных, причем вопреки условиям Директивы Евросоюза. Латвия уже получила предупреждение от Еврокомиссии.

"Принимая во внимание отчет Еврокомиссии об экологической политике Латвии за 2022 год, в целом 52,29% особо охраняемых и охраняемых видов в Латвии находятся в плохом, очень плохом или неадекватном состоянии. На высокую антропогенную смертность животных влияют охота, нарушение человеком мест обитания животных, истощение корма для крупных хищников (особенно на охраняемых природных территориях) и уязвимость путей миграции. Надо принимать конкретные меры по сохранению видов и их мест обитания, ограничить добычу диких животных. В частности, прекратить необоснованную охоту на охраняемых природных территориях", - отмечают авторы инициативы.

За эту инициативу можно проголосовать на платформе общественного мнения ManaBalls.lv .

Национальный парк Кемери — второй национальный парк, основанный в Латвии (создан в 1997 году), который отличается от Национального парка Гауя большим разнообразием природы.

Наблюдение за животными в Национальном парке Кемери изменилось после того, как руководство за территорией перешло к созданному Министерством оружающей среды и регионального развития (VARAM) Департаменту охраны природы. В качестве управляющего государственными землями департамент разрешил охоту на большей части парка.