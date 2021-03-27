Велополосы на ул. Чака могут сохранить до сентября
Foto: LETA

“Эксперимент” с велополосами на ул. Чака в Риге планируется продлить до сентября, свидетельствует информация, подготовленная к заседанию комитета сообщения и транспорта Рижской думы, передает LETA.

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29 марта комитет будет решать, продлевать ли эксперимент с велополосами на ул. Чака. Изначально планировалось завершить эксперимент весной.

Если комитет проголосует в пользу продления, Департамент сообщения Рижской думы должен будет содержать велополосы, а до 15 июня подать промежуточное сообщение о новой организации сообщения.

Ранее департамент провел опрос жителей, показавший негативное отношение к велополосам на ул. Чака. В опросе приняли участие 500 человек, из которых 42% передвигаются на автомобиле, 23% - на общественном транспорте, 29% - пешком и 5% на велосипеде. 65% опрошенных считают, что велополосы создают трудности, а 35% считают, что они идут на пользу городу. Данные опроса свидетельствуют о том, что велополосы поддерживают менее защищенные участники движения - пешеходы и велосипедисты, а наиболее критичны автомобилисты и пассажиры общественного транспорта.

Опрос показал, что 72% опрошенных жителей Пурвциемса выступили против создания велополос. 40% из них передвигаются на общественном транспорте, а 46% на собственном автомобиле.

Как уже сообщалось, в декабре Рижская дума начала эксперимент с введением велополос на ул. Чака. Эксперты по безопасности движения отмечали, что прежняя организация движения на ул. Чака небезопасна и велополосы сделают улицу более безопасной, однако они же могут снизить пропускную способность улицы и привести к пробкам. От этого могут пострадать пассажиры общественного транспорта, так как ул. Чака связывает Пурвциемс и Центр.

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