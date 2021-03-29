Велополосы на ул. Чака сохранятся до сентября
Foto: LETA

Комитет сообщения и транспорта Рижской думы решил продлить “эксперимент” с велополосами на ул. Чака до сентября, сообщает Рижская дума. Решение принято для того, чтобы продолжить сбор данных в активный велосезон. Предварительные данные показали сокращение числа ДТП на ул. Чака.

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Директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбахс на заседании комитета представил данные об интенсивности сообщения на ул. Чака, а также результаты опроса жителей и предпринимателей.

В декабре и январе дума откорректировала режимы светофоров, подстроив их под реальную пропускную способность улиц и с учетом сужения полос. Таким образом, опоздания общественного транспорта удалось сократить вдвое. Например, если до 18 декабря в час пик опоздания общественного транспорта в промежутке между “Центральным вокзалом” и “Земитанским вокзалом” составляли 11 минут, то позже их удалось сократить до пяти минут.

Данные Министерства внутренних дел и Бюро латвийских страховщиков транспортных средств свидетельствуют о том, что после появления велополос на ул. Чака сократилось число ДТП. Если с 1 декабря 2019 года по 18 марта 2020 марта на Чака были фиксированы пять ДТП и были составлены 17 согласованных сообщений, то в аналогичный период 2020/2021 года это были три ДТП и семь согласованных сообщений.

Декабрьский опрос жителей Риги показал, что 65% опрошенных жителей выступали против сохранения велополос, а 35% за. Введение велополос поддерживают менее защищенные участники движения - велосипедисты и пешеходы. Противниками велополос были автоводители и пассажиры общественного транспорта.

Департамент сообщения должен до 15 июня подготовить промежуточное сообщение об организации движения на ул. Чака и прилегающих улицах, а до 1 августа разработать решения приоритезирующие общественный транспорт на ул. Чака, Марияс, Барона и Авоту.

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