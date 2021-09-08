Велосипедистов и самокатчиков могут выгнать на дороги. Минсообщения против

В четверг, 9 сентября, Сейм рассмотрит предложенные поправки к закону "О дорожном движении", которые предусматривают запрет на перемещение по тротуарам для велосипедистов и пользователей электросамокатов — им разрешат передвигаться исключительно по улицам или велодорожкам. Об этом порталу Delfi сообщили в Министерстве сообщения.

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"Предложение таких поправок — это безответственное действие со стороны депутатов от партии "Согласие". Мы не можем их допустить из-за безопасности велосипедистов, поэтому я их не поддержу", — сказал парламентский секретарь Минсообщения и депутат Сейма Янис Бутанс.

По мнению политика, каждое изменение в Правилах дорожного движения должно быть взвешенным и обдуманным.

"Вместо запрета необходимо создавать решения — нужно сформировать безопасную инфраструктуру для всех участников дорожного движения: пешеходов, велосипедистов, пользователей электросамокатов и автоводителей. Также необходима длительная и структурированная работа, способствующая соблюдению правил дорожного движения и на тротуарах, где "королем" является пешеход, и на велодорожках, которые должны быть свободны от припаркованных автомобилей, и на проезжей части, где машины представляют опасность для пешеходов и людей на самокатах",— подчеркнул Бутанс.

Согласно Правилам дорожного движения, велосипедистам и пользователям самокатов запрещено перемещаться по тротуарам, если рядом есть велодорожка. Также им запрещено мешать пешеходам при передвижении.

Бутанс пояснил, что в последние 10 лет было сделано недостаточно для создания не только пешеходной, но и велосипедной инфраструктуры.

"В Риге, где наблюдается самое интенсивное дорожное движение, в минувший период было создано всего несколько велодорожек. Например, по велополосе можно доехать из Центра в Берги и из Старой Риги в Иманту. Это значит, что велосипедисты могут отказаться от использования двухколесного транспорта, поскольку их выгнали на улицы, где движение интенсивное и существует риск попасть в аварию. Это противоречит выдвинутым министерством политическим целям — способствовать изменению привычек населения, в том числе, отдавать приоритет не личному автомобилю, а, например, велосипеду",— указал он.

В Минсообщения состоялась и отдельная дискуссия об электросамокатах. Ее участники сошлись на том, что необходимо не только создать соответствующую инфраструктуру и способствовать соблюдению правил дорожного движения, но и рассмотреть возможность использования защитных касок при перемещении на электросамокате.