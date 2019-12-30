Вентспилс надеется, что салют не отменят, как в прошлом году

Последних четыре года порывы ветра и дождя существенно изменяли праздничную программу города. В прошлом году салют пришлось полностью отменить. В этом году ветер тоже не отменяется, и все же синоптики дали надежду, что город не останется без фейерверка, сообщило агентство LETA со ссылкой на службу самоуправления Komunālā pārvalde.

Последних четыре года порывы ветра и дождя существенно изменяли праздничную программу города. В прошлом году салют пришлось полностью отменить. В этом году ветер тоже не отменяется, и все же синоптики дали надежду, что город не останется без фейерверка, сообщило агентство LETA со ссылкой на службу самоуправления Komunālā pārvalde.

По прогнозам канун 2020 года будет ветреным, 31 декабря скорость ветра достигнет 10-12 метров в секунду, но потом понемногу утихнет. По доступному на данный момент прогнозу в момент намеченного салюта ветер будепт 6-8 местро в секунду, что не противоречит Закону об использовании пиротехнического оборудования.

"Также ветер будет северозападный, что благоприятно - он будет дуть в сторону Ренькя дарза, от зрителей, которые соберутся на городской площади», - сообщила представитель Komunālā pārvalde Сигита Знотиня. Но прогнозы еще будут уточняться. В 23.30 перед собравшимися на площади выступит Иво Фоминс с группой, а потом все надеются на салют. Знотиня напомнила, что в прошлом году из-за ветра в 14-15 метров в секунду все фейерверки пришлось отменить не только в Вентспилсе, но и в Лиепае.