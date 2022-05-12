Верховный суд оценит решение отстранить Ушакова от должности мэра Риги

Верховный суд (АТ) возбудил кассационное дело на решение Административного окружного суда, которым он отклонил жалобу депутата Европарламента Нила Ушакова (С) на снятие его с поста мэра Риги весной 2019 года. Об этом агентству LETA сообщили в суде.

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Дата рассмотрения дела пока неизвестна.

Ранее окружной суд отклонил заявление Нила Ушакова с просьбой признать противозаконным его отстранение от должности мэра Риги решением Юриса Пуце, в то время министра VARAM.

Окружной суд признал, что суд первой инстанции правильно установил фактические и правовые обстоятельства дела, применил соответствующие правовые нормы и правильно их истолковал. Тем самым окружной областной суд присоединился к мотивировке решения суда первой инстанции.

В своем решении окружной суд констатировал, что у истца другое мнение по фактам дела и толкованию применимых правовых норм, а также на их основе сделаны другие выводы. Однако тот факт, что истец не согласен с выводами и аргументами суда, не означает, что эти выводы неверны и ошибочны или что дело было рассмотрено необъективно.

Апелляционная инстанция указывает, что вложения в основной капитал ООО Rīgas satiksme без увеличения основного капитала являются противоправными. Кроме того, такой неверный финансовый учет не может дать уверенность в использовании бюджетных ресурсов в соответствии с намеченными целями.

Кроме того, решение об инвестициях по самой своей природе не может быть чисто политическим. Истец как представитель держателя долей капитала Rīgas satiksme и как председатель думы несет ответственность за необоснованное уменьшение имущества самоуправления, констатировал суд.

В распоряжении Пуце об отстранении Ушакова перечислен ряд нарушений, допущенных Ушаковым как мэром Риги и представителем держателя долей капитала Rīgas satiksme.

Например, при подготовке отчета о выполнении бюджета Рижского самоуправления за 2017 год в отношении финансовых данных Rīgas satiksme были неправильно учтены 18,43 млн евро. В результате средства не были использованы в соответствии с целью, предусмотренной в бюджете самоуправления. Тем самым Ушаков нарушил несколько законов.

В начале апреля 2020 года Административный районный суд отклонил иск Ушакова, который обжаловал постановление Пуце об отстранении от должности председателя Рижской думы.