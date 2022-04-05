Вернутся ли в школы непривитые учителя?
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Вернутся ли к работе в следующем учебном году учителя, отказавшиеся прививаться от Covid-19, и смогут ли продолжить работу те, кто не получил бустерную вакцину? Как заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце, решение будет только в мае, но Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) не понимает, зачем ждать еще месяц, пишет со ссылкой на Latvijas avīze агентство LETA.

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Учителя уже сейчас должны знать, какие будут эпидемиологические требования, чтобы вовремя решить, делать ли прививку или уйти из школы, выйти на пенсию, работать дистанционно или искать другую работу. Руководителям учебных заведений также было бы проще планировать свою работу, если бы они заранее знали, сколько вакансий будет в новом учебном году", — заявила руководитель ЛПРОН Инга Ванага.

Профсоюз настаивает на том, чтобы для требования вакцинации учителей было четкое обоснование. "Недостаточно того, что министр образования и науки считает, что сертификаты нужны. Необходимо научное обоснование, надо оценивать опыт других стран. Например, в Эстонии от учителей никогда не требовали сертификаты", — говорит Ванага.

Она также указывает на отсутствие логики в нынешних решениях правительства: до конца учебного года те, у кого истек срок действия сертификата о перенесенном заболевании, могут продолжать работать в школах, но не в том случае, если срок действия сертификата истек после 31 марта.

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