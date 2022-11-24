Вероятно, уже в декабре родители в Риге смогут позже отказываться от обеда ребенка в школе
Foto: F64

Родители учащихся школ Риги вскоре смогут сообщать поставщику общественного питания об отсутствии ребенка в школе позже, чем это установлено сейчас. То есть, отказаться от школьного обеда можно будет не только до 21.00 предыдущего дня, но и до 7.00 утра, когда станет, например, понятно: ребенок заболел и в школу сегодня не пойдет.

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Соответствующее решение в четверг, 24 ноября, принял Комитет образования, культуры и спорта Рижской думы.

Однако это решение еще должно быть одобрено на заседании самой Рижской думы. Скорее всего, это произойдет 30 ноября.

Как уже сообщалось, с октября для большинства учащихся рижских школ и детских садов установлена ​​доплата за питание в учебных заведениях. Изменения касаются 249 учебных заведений Рижского самоуправления, или более 93 000 учащихся.

Бесплатно продолжают питаться в школе ученики 1-4-х классов. Также бесплатно обедают дети из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей вне зависимости от класса. Для остальных школьников доплата составляет 1,15 евро в день.

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