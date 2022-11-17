Вероятно, в начале 2023 года будет действовать технический государственный бюджет

Скорее всего, в начале 2023 года будет действовать так называемый технический госбюджет, заявил один из руководителей "Нового Единства" Арвил Ашераденс.
Технический бюджет будет состоять из среднесрочного бюджета на 2023 год и дополнительных расходов — на реализацию соглашения о повышении заработной платы учителей, поддержку украинских беженцев и, возможно, какие-то другие неотложные нужды, которые еще будут рассмотрены, сказал Ашераденс.
Технический бюджет будет введен приказом министра финансов.
Бюджет на большую часть 2023 года, который разработает новое правительство, Сейм может принять в конце февраля или начале марта.
Ашераден заявил, что следующее правительство после утверждения разработает бюджет на большую часть 2023 года, который Сейм может принять в конце февраля или начале марта.
Как ранее сообщили агентству LETA в Министерстве финансов, прорабатываются решения, которые должны вступить в силу с 1 января 2023 года, например, предусмотренное поправками к Закону "О труде" повышение минимальной заработной платы до 620 евро.
Представители Министерства финансов также подчеркнули, что первой задачей нового правительства после его утверждения станет подготовка госбюджета на 2023 год.
Закон о бюджете и управлении финансами предусматривает, что, как правило, бюджет должен быть представлен в Сейм до 15 октября, а после выборов в Сейм не позднее чем через четыре месяца после утверждения правительства.
В настоящее время действует закон о среднесрочных бюджетных рамках на 2022, 2023 и 2024 годы, принятый Сеймом в конце 2021 года. Согласно этому закону, доходы государственного бюджета в 2023 году запланированы на уровне 12 миллиардов евро.
Сейчас "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение пытаются продвинуться с созданием нового Кабинета министров — в ближайших планах создание правительственной декларации.