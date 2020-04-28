Вещи, которыми пользовались "застрявшие" на карантине в Латвии граждане Болгарии, уничтожат

Часть вещей, которыми в общежитии для иностранцев в бывшей Межотненской школе-интернате, пользовались находившиеся там на карантине граждане Болгарии, будет уничтожена, сообщили в Баусской краевой думе.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

В понедельник в помещениях бывшей Межотненской школы-интерната были проведены работы по дезинфекции. Также были вывезены матрасы, одеяла и подушки, которые во время карантина использовали 18 граждан Болгарии. Эти вещи будут ликвидированы.

В свою очередь, простыни, наволочки и полотенца, которые самоуправление получило от Государственной пожарно-спасательной службы, будут продезинфицированы , выстираны в химчистке и возвращены в государственные материальные резервы.

Как сообщалось, граждане Болгарии прибыли в Латвию 6 апреля. У одного из них был констатирован коронавирус. В результате путешественников не пустили дальше в Литву и отправили на карантин в помещения Межотненской школы-интерната.

21 апреля граждане Болгарии были конвоированы в Гренцтале, после чего они покинули территорию Латвии. Перемещение иностранцев организовали посольство Болгарии, Министерство иностранных дел и краевая дума.