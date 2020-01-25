Весенняя суббота: воздух прогреется до +6 градусов

В субботу небо над Латвией будет частично затянуто облаками, осадков не ожидается и во многих районах страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит +3..+6 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, скорость порывов ветра в Видземе и Латгале составит до 13 метров в секунду.

В Риге ожидается солнечная погода, температура воздуха — до +5 градусов, умеренный ветер будет дуть с запада, северо-запада.

Атмосферное давление на уровне моря составит от 751 мм ртутного столба в районе Алуксне до 757 мм в районе Лиепаи.