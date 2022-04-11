Весной появляются дополнительные рейсы электричек до моря
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C 15 апреля вступает в силу весенний график расписания электричек. Изменения коснутся расписаний поездов, которые идут в направлении Слоки и Скулте. Об этом агентству LETA сообщили представители Pasažieru vilciens.

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В ответ на спрос со стороны пассажиров, появился дополнительный рейс по маршруту Рига-Саулкрасты и обратно, рейс Рига-Царникава и обратно, четыре рейса из Риги в Дубулты и обратно. Также продлят три рейса из Дубулты в Слоку и обратно.

Появятся также ежедневный дополнительный рейс из Риги в Скулте, два дополнительных рейса из Риги в Саулкрасты и один обратный рейс, а также дополнительный рейс из Скулте в Ригу.

Несколько рейсов поездов, которые зимой из Риги ходят только до Саулкраст или Царникавы, также продлят до Скулте.

Поздний рейс Рига-Скулте в 22:37 в весенний сезон отменят, вместо него электричка до Скулте будет курсировать в 21.37 и электричка Рига - Саулкрасты – в 23.37.

В целом в весенний сезон Pasažieru vilciens будет исполнять на 18 рейсов в неделю больше, чем в зимний сезон.

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