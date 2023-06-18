Ветеринары призывают ужесточить наказания для недобросовестных продавцов животных. Штрафовать следует и покупателей

Латвийское общество ветеринарных врачей призывает Сейм ужесточить наказания для лиц, нарушающих правила торговли животными, например, продавая животных без чипа, без регистрации, невакцинированных. Чтобы уменьшить масштабы такой торговли, наказывать следовало бы и недобросовестных покупателей.

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"Штрафы за нарушения правил купли-продажи животных должны чувствительно бить по карману — только так Латвия приблизится к статусу цивилизованного государства в сфере торговли животных, обращения с ними и ответственности", — считает глава Латвийского общества ветеринаров Илмар Дуритис.

В настоящее время максимальное наказание за нарушение статьи 53 закона о защите животных составляет для физического лица лишь 110 евро, при том, что финансовая выгода от недобросовестной сделки существенно выше, продавцы предпочитают рисковать и продавать животных, не зарегистрированных в Центре сельскохозяйственных данных, так что отследить сделку становится невозможно. Ветеринары в своей повседневной практике сталкиваются с просьбами зарегистрировать животных на имя не продавца, а покупателя, поэтому покупатели, игнорирующие правила, также становятся звеном преступной цепочки.

Публичные записи Центра сельскохозяйственных данных дают возможность перед сделкой убедиться в честности продавца. В регистр внесены все собачьи питомники Латвии, у каждого есть возможность проверить, занесено ли животное в регистр и есть ли у него паспорт.

Как показывает опыт, лишь редкий покупатель становится жертвой недобросовестного торговца. В основном продавец и покупатель несут совместную ответственность.

"Одна из причин неадекватного обращения с животными в Латвии состоит в том, что животные доступны для покупки людям, которым не следует иметь животных. Животные должны быть менее доступны, если мы хотим улучить качество их жизни", — говорится в заявлении Латвийского общества ветеринарных врачей.