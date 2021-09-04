Вице-мэр Риги Кирсис: водородные троллейбусы не оправдали ожиданий
Foto: Publicitātes foto

Экспериментальная закупка водородных троллейбусов предприятием Rīgas satiksme не оправдала ожиданий и у самоуправления все меньше надежд, что в один день они будут качественным транспортным средством. Об этом в интервью Latvijas avīze сообщил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое Единство).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кирсис рассказал, что три-четыре автобуса из десяти регулярно находятся в ремонте, из-за чего "с каждым днем все меньше надежд на этот вид транспорта".

Зато в будущем должны появиться новые составы пассажирских поездов, которые будут интегрированы в сеть рижского общественного транспорта. Кирсис допускает, что вместе с тем надо будет оптимизировать сеть общественного транспорта.

Вице-мэр Риги считает, что необходимо развивать общественный транспорт. Согласно опросам, 60% рижан ежедневно используют общественный транспорт, 43% ходят пешком, 53% ездят на частном автомобиле, а 16% ездят на велосипеде. Среди рижан число владельцев авто растет, однако политик уверен, что это лишь приведет к пробкам, так как машин будет слишком много.

"Те, кто переехал за пределы города, хотят покоя, тишины, зелени, пения птиц, но в то же время агитируют — хватит там в Риге замедлять и останавливать сообщение! Мы будем спокойно жить вблизи Риги, а вам в центре надо терпеть шум, выхлопные газы, пыль как на обочине шоссе. Это путь к гибели города", — уверен политик. Кирсис не хочет допустить вымирания центра города.

Как уже сообщалось, на этой неделе с улицы Чака была стерта одна из велополос. Это вызвало недовольство жителей центра, которые вышли на улицу с пикетом против решения Рижской думы. До этого опросы жителей разных частей города показывали, что значительная часть недовольна введением велополс на ул. Чака. Рижская дума планирует компенсировать ликвидацию велополсы, отдав пешеходам, велосипедистам и трамваю всю улицу Барона.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

13

Source

rus.DELFI.lv

Tags

"Новое Единство" Rīgas satiksme Вилнис Кирсис Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего